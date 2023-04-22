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Bakan Kurum, Nurdağı'nda köy evleri anahtar teslim töreninde konuştu:

AA

Bakan Kurum, Nurdağı'nda köy evleri anahtar teslim töreninde konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnanıyorum ki Gaziantep'imiz, milletimizin gönlüne boş vaatlerle girenlerden yana değil eser üretenlerden yana olacaktır." dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Belpınar ile Mesthüyük köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ndeki konuşmasında, buruk bir sevinç ve mutluluk içerisinde olduklarını söyledi.

Depremin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Kurum, "Böylesi mübarek bir günde ve bayramda liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızla kadim Gaziantep ve Kahramanmaraş'ımızın güzel günlerini inşa etmek, depremzede kardeşlerimize çifte bir bayram yaşatmak için buradayız. Yükselen Anadolu'nun tuğlalarını biz de aşkla, muhabbetle, kararlılıkla sizlerle diziyoruz. Bugün Gaziantep ve Kahramanmaraş'ımızda yeni yuvalarımızın anahtarlarını işte burada hep birlikte büyük bir coşku içerisinde teslim ediyoruz." diye konuştu.

- "En kısa zamanda 11 ilimizde konut teslimlerimizi gerçekleştireceğiz"

Kurum, millet olarak son yıllarda büyük acılar yaşadıklarına işaret ederek, deprem, sel ve yangınlarla karşılaştıklarını anımsattı.

Hiçbir zaman zorluklar karşısında yılmadıklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Hep zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna da inandık. Devlet, millet el ele verdik. Afet bölgesi için birliğimizde olan sevgimizden, muhabbetimizden hep birlikte güç aldık. Tüm zorlukların da üstesinden yine hep birlikte geldik. İşte bu asrın dayanışmasında 'biz birlikte Türkiye'yiz' diyerek en güçlü desteği sizler, Gaziantep'imiz, 11 ilimiz verdi ve biz hep birlikte bugüne kadar işte buradaki kardeşlerimizle beraber mücadele ettik, sizlerle birlikte yol yürüdük, el ele, gönül gönüle verdik ve işte anahtarlarımızı bugün hamdolsun teslim etmeye başladık. Depremden dünyanın neresine giderseniz gidin, ülkenizle gurur duyun, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile övünün. 15 gün sonra yeni konutlarımızın sözleşmelerini yaptık. 46. günde temellerimizi attık ve şu an 106 bin konutun sözleşmesini yaptık, inşaatlarını başlattık. İnşallah en kısa zamanda 11 ilimizde konut teslimlerimizi gerçekleştireceğiz."

- "Gaziantep'imizi Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifi yapacağız*

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"İnşallah bir yılda 319 bin konutumuzu teslim edecek şekilde, toplamda 650 bin yeni konutumuzu yaparak afet bölgesini baştan aşağı yeniden ayağa kaldıracağız. 11 ilimizde kimsenin beklemediği, 'sarılamaz' denen yaraları saracağız ve acı hatıraları inşallah hep birlikte birbirimize destek olarak sileceğiz. Kardeşlerim biz inanıyoruz, kararlıyız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin emaneti Gaziantep'imizi Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifi yapacağız. İnanıyorum ki Gaziantep'imiz, milletimizin gönlüne boş vaatlerle girenlerden yana değil eser üretenlerden yana olacaktır. Gaziantepli kardeşlerimiz bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacaktır. Gazi şehir Cumhur İttifakı'mızın yanında olacaktır. Bu sözlerimizi tutana ve afetzede kardeşlerimizi evlerine yerleştirene kadar deprem bölgesinden elimizi, gönlümüzü ayırmayacağız, burada ve sizlerin yanında olacağız. Hep birlikte inşallah önümüzdeki ramazan ayında, Ramazan Bayramı'nda yine bir bayram yapacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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