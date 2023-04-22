HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Nurdağı'nda köy evleri anahtar teslim töreninde konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ufku 14 Mayıs'ın ötesine geçmeyenler bu yaraları böyle saramazlar." dedi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Belpınar ile Mesthüyük köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ndeki konuşmasında, deprem bölgesine birkaç kez geldiklerini anımsattı.

Depremlerde Nurdağı'nda büyük bir yıkımın olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"O gün de söyledik, inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Rabb'ime şükürler olsun, yaraların önemli bir kısmı sarıldı. İşte bugün burada, 14 köy evinin teslimi için kardeşlerimizle buluştuk. Rabb'ime hamdolsun inşallah dimdik doğrulacağız, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yiten canlarımızı bir daha getiremeyiz ama inşallah Rabb'im kaybettiğimiz malların daha hayırlısını bize nasip edecektir."

Yaraların sarılmaya devam etmesi ve hızlı bir şekilde toparlanmak için dikkatli olunmasını isteyen Yapıcıoğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerin önemine işaret etti.



Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Ufku 14 Mayıs'ın ötesine geçmeyenler bu yaraları böyle saramazlar. Bunları iyi takdir edeceksiniz bundan hiçbir şüphem yok. Gaziantep, daha önce hep bu özelliğini hep gösterdi, inşallah yine gösterecektir. Depremin yaralarının henüz sıcak olduğu o ilk günlerde memleketin dört bir tarafından insanlar buraya akın etti. Her taraftan yardımseverler, dernekler, vakıflar, kamu görevlileriyle birlikte vatandaşlarımızın yarasını sarmak için el birliğiyle hareket etti. Hiç kimseye hiçbir depremzedeye ne inancını sordu ne mezhebini sordu ne de etnik aidiyetini sordu. Bütün vatandaşlarımız hangi dili konuşuyor olursa olsun, hangi ilde oturuyor olursa olsun hangi mezhepten hangi inançtan olursa olsun el birliğiyle hepsine birlikte el uzattık ve onları ayağa kaldırmaya çalıştık."

Hayır kurumları ve yardımseverlerin yaptıklarına sahada dolaşırken şahitlik ettiğini aktaran Yapıcıoğlu, hiçbir ayrımın yapılmadığını ifade etti.

Depremin yaralarının sarıldığı dönemde birilerinin meseleleri gereksiz tartışmalara çektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Taş üstüne taş koyamayan, yaraların sarılması konusunda parmağını oynatmayanların etnik ya da mezhep farklılıklarımız üzerinden bazı işleri kaşımaya çalışmaları ve toplumu bölmeye çalışmaları, birbirine karşı kışkırtmaya çalışmaları gözden kaçmıyor. Bu fitnecilerin eline hiçbir şey geçmeyecektir. İnşallah şimdiye kadar doğusuyla batısıyla, Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle bir ayrım yapılmadı, yapanlara da prim verilmedi. İnşallah bundan sonra da bir ayrım olmayacaktır. Bu ayrımı yapanlar da herhangi bir şey elde edemeyeceklerdir."

Nurdağı'nda anahtarı teslim edilecek köy evlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Yapıcıoğlu, geriye kalan işlerin hızlı bir şekilde tamamlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

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