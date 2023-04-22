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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nurdağı'nda köy evleri anahtar teslim töreninde konuştu:

AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nurdağı'nda köy evleri anahtar teslim töreninde konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siz, böyle bir asrın felaketinde milletimizi tekrar ayağa kaldıran, moralini yükselten, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan, gelecek Türkiye'sinin güler yüzlü olmasına bugünden temeller atan bir Cumhur İttifakı'nı yarıda bırakamazsınız, estirdiği rüzgarı durduramazsınız." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim töreninde, hüzünle ve acıyla geride bırakılan ramazanın ardından bayrama ulaşıldığını söyledi.

Bayramla beraber hayırlı bir adımın atılmasından sevinç duyduklarını belirten Bahçeli, "6 Şubat'tan bugüne 76 gün geçti. 2 ay 16 gün demektir. Böyle bir süre içerisinde, büyük bir felaketin acılarını yaşayarak bugünlere eriştik. 50 bini aşkın şehidimiz, 100 bini aşkın yaralımız oldu. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Bahçeli, 6'lı masanın ilk toplantısını 12 Şubat 2022'de, son toplantısını ise 6 Mart 2023'te yaptığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani 12 ay 21 gün sonra. 387 gün sonra 13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler. Bu kadar süre içerisinde 6'lı masanın yanında yedincisi, onun ötesinde PKK'sı, Kandil'i, Avrupa kıtası, emperyalist güçler bütün desteğiyle Türkiye'de bir sistemin değişikliğini arzulayarak, televizyonları acımasızca kullandılar. Yalan, iftirayla her şeyi istismara yöneldiler ve arkasından da Türkiye'nin yönetimine talip olmaya çalıştılar. Şimdi dikkatinize sunmak istediğim şudur, 13 defa toplanacaksın, 387 gün masada istediğini yiyeceksin, saatler süren toplantılar yapacaksın, kamuoyuna çıkıp yalan, yanlış bilgilerle algılama yöntemini kullanacaksın ama ancak 6 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksin."

- "Her türlü fedakarlıklar ortaya kondu"

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat'tan 22 Nisan'a kadar 76 gün yani 2 ay 16 gün geçtiğini anımsatan Bahçeli, şehitlerin toprağa verildiğini, yaralıların Türkiye'nin birçok yerinde hastanelere yönlendirilerek tedavi gördüğünü, enkazların kaldırıldığını, beslenme ve barınma ihtiyacının sağlandığını ifade etti.

Bahçeli, bir yandan çadırların, öbür yandan konteynerlerin, öte yandan da her türlü güvenliğin temin edilerek Türkiye'nin tekrar ayağa kalkması, tekrar milletin umutla geleceğe bakması için her türlü fedakarlığın ortaya konduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra hayata geçirildiğini anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"9 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetiminin lideri konumuna gelmesi, çalışkan, kabiliyetli, inanmış bir kadroyla önce yangınlar, sonra sel felaketleri, sonra il bazında depremler. Netice itibariyle 6 Şubat'tan itibaren de çok büyük bir asrın felaketi olarak nitelendirilen bir felaketi omuzlayıp bugünlere gelmiştir. Şimdi bütün Gaziantepliler, hangi partiden olursanız olunuz, bugüne kadar nereyi düşünmüşseniz düşününüz ama gerçekleri görmemezlikten gelemezsiniz."

- "Bu, 14 Mayıs'taki zaferle ilişkilendirildiği için bugünkü evlere, 'zafer evleri' demelisiniz"

Bahçeli, gerçeklerin görmezlikten gelinmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siz, böyle bir asrın felaketinde milletimizi tekrar ayağa kaldıran, moralini yükselten, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan, gelecek Türkiye'sinin güler yüzlü olmasına bugünden temeller atan bir Cumhur İttifakı'nı yarıda bırakamazsınız, estirdiği rüzgarı durduramazsınız. Onun için 2 ay 16 günde bu büyük fedakarlığı ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin lideri konumunda bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinin devamı, birinci asli göreviniz olmalıdır. Yani 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan, açık ara bir farkla Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bu farklılıkla beraber Meclis'te her türlü reformu sürdürebilecek bir sayısal çoğunluğu da beraberinde getirmelidir."

"O sebepten dolayı, 14 Mayıs çift başlı bir Selçuklu kartalına benzer." ifadesini kullanan Bahçeli, "Birisi cumhurbaşkanı, birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. O sebepten dolayı 387 günden beri aday belirleyemeyen, aday belirlendikten sonra da yalan yanlış seyahatlerle milleti aldatan, bu ülkeye vereceği hiçbir şeyi olmayana, 2 ay 16 günde nelerin yapıldığını, nasıl gördüğünüzü her gelene anlatın." diye konuştu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin mutlak suretle hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Onun için TCG Anadolu Gemisi, Filyos'taki gaz üretimi, Togg arabası, yollar, köprüler ve bundan sonra da daha büyük bir Türkiye'yi gidecek olan bir yürüyüşü aksatmamak için bu çift başlı kartalı harekete geçirmelisiniz. Ya Cumhurbaşkanı ya Meclis, ikisi beraber bu Anadolu'daki devleti kurandır. Onun için bu zaferi hep beraber tatmalıyız. Şimdi bakıyorsunuz, burada 14 ev sözü verilmiş, 2 ay içerisinde çadır, konteyner her türlü ihtiyaç karşılanıyor. Öbür taraftan da kalkınmayı köyden başlatarak köy evlerini koyuyor. Buna da bir ad vermeniz lazım. Bu, 14 Mayıs'taki zaferle ilişkilendirildiği için bugünkü evlere, 'zafer evleri' demelisiniz."

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