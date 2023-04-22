Nurdağı'nda "Kentsel dönüşüm" sergisi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan 14 köy evinin hak sahiplerine verildiği kırsal Belpınar Mahallesi'nde "Kentsel dönüşüm" sergisi açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan 14 köy tipi afet evleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Proje kapsamında alanda yapılan cami ile köy konağı arasında bulunan yere ise "Kentsel dönüşüm" sergisi açıldı.

Sergide, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Hatay, Bingöl, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde kentsel dönüşüm sonrası yapılan toplu konutların fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüme ilişkin ifadeleri yer aldı.

Sergiyi gezen bölge halkından Ayten Kellecioğlu AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkına verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.

Nurdağı için verilen sözlerin de yerine getirilmesinin kendileri adına çok anlamlı olduğunu dile getiren Kellecioğlu, "Burası için de sözler yerine getirildi. Allah binlerce kez razı olsun, biz memnunuz, Rabb'im de memnun olsun. Yolu daima açık olsun. Çok iyi. Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Azıcık zamanda bir sürü şeyler sığdırdılar ve depremde de aynı çalışmalar oldu. Mükemmel bir çalışma ve işbirliği vardı." ifadelerini kullandı.

Kader Uğur da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tek tek inceledik, baktık hepsi yerine getirilmiş sözler. Nurdağı'na da zamanında 'bayramda teslim edeceğim' dedi. Onu da teslim etti. Geldik, gördük, ziyaret ettik." dedi.

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