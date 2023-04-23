Deprem bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları düzenlendi.

Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Kutlama programı depremin yıkıma uğrattığı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde devam etti.

Nurdağı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce geçici barınma merkezinde organize edilen etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı, yarışmalar yapıldı.

İlçede Tek Yürek Meydanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığınca, Çocuk Sanat Merkezi, Mozaik Sanat Merkezi, Şehir Tiyatrosu Atölyeleri, Oyun ve Oyuncak Müzesi Atölyesi, Cam Atölyesi ve Çocuk Kütüphaneleri stantları kuruldu.

Çok sayıda etkinliğin düzenlendiği alanda çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Konteyner kentte kalan çocukların hazırladığı müzik gösterilerinin de sergilendiği alanda, film kahramanları kılığına giren ekip, çocuklara keyifli zaman yaşattı.



- Malatya

Malatya'da Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtında düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Özdemir'in Atatürk Anıtına çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Özdemir, bu bayramda hep birlikte egemenlik kayıtsız şartsız milletindir esasını da gösterdikleri anlatarak, şunları dile getirdi:

"Deprem bölgesinde olmamıza rağmen elimizden geldiğince bu bayramımızı da en içten gücümüzle ve emeğimizle çalışarak geçirdik. Ve sizler bunu çok iyi gösterdiniz. Rabbim bizlere bir daha böyle bir gün göstermesin. Biz ayağa kalkarız, kalkmasını da biliriz. Çünkü bu bizim kanımızda var. Biz zorlukların insanıyız. Sakın ola umutsuzluğa kapılmayın. Sizler aslında şu anda farkında değilsiniz ama bu zor zamanlar sizin gücünüze güç katıyor ve bunu hayatınızın ilerleyen zamanlarında göreceksiniz."

Kutlamalar Malatya Teknopark Konteyner kentteki çeşitli gösterilerle devam etti.

-Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik, kentteki farklı noktalarda çeşitli gösterilerle devam etti.

- Kilis

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’un Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, Hatice ve Mehmet Döğme İlkokulunda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kilis Valisi Recep Soytürk, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Tören öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve şiirlerin okunması ile son buldu.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Garnizon Komutanı Albay Özhan Özvural, Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve kurum müdürleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Soytürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Hatice ve Mehmet Döğme İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yıldız'a devretti.

Yıldız, depremzede çocukların hasar gören okullarının ve evlerinin yapılması talimatı verdi. Soytürk de talimatın yerine getirileceğini belirtti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen ilk tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kutlamalar, Talas Kent Yaşam Alanı’nda gerçekleştirilen program ile devam etti.

Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız, dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünün kutlandığını ifade ederek, şunları söyledi:



"6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından sürece baktığımızda bugünün önemi bizim için çok farklı. 103 yıl önce meclisini açan ruh, bu memlekete, bu topraklara demokrasiyi armağan eden büyüklerimizin o gün yaşadığı duyguları 6 Şubat depremlerinin ardından müşahede etmiş olduk. Gerçekleştirdiğimiz konteyner yaşam alanları ziyaretleri ve ev ziyaretlerinde bizler her zaman çocuklarımızın gözlerine bakıyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ışığını gördükçe idareciler olarak bizler de işlerimize daha sıkı sarılıyoruz. Çünkü çocuklar bizlerin yarını. Dünyadaki tek çocuk bayramı olan bugünü bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimizi ve depremde kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okudu ve gösteri sundu.

Törene, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, AK Parti İlçe Başkan Vekili Burhanettin Önat, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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