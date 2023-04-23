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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram yoğunluğu

AA

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram yoğunluğu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde kurulan hayvanat bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat bahçesi, yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almasıyla ön plana çıkıyor.

İl içinden ve dışından gelen ziyaretçiler, burada birçok tür hayvanı görme imkanı buluyor.

Ziyaretçilerden Serhat Çoban, AA muhabirine, ailesiyle hayvanat bahçesine geldiklerini söyledi.

Aile büyükleriyle bayramlaştıktan sonra bayramın son günlerini gezmeye ayırdıklarını anlatan Çoban, "Gezmek için hayvanat bahçesini tercih ettik. Bayram nedeniyle hayvanat bahçesi kalabalık ve yoğun. Eğlendik, hayvanları gördük." dedi.

Adana'dan ailesiyle kente gelen Mustafa Büker ise hayvanat bahçesini gezdiklerini, ziyaretin güzel geçtiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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