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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te çocuklar için kitap fuarı ve şenlik düzenlendi

AA

Gaziantep'te çocuklar için kitap fuarı ve şenlik düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı" organize edildi.

Çocuklar, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki programda, atölye ve öğrenci çalışmaları, yazar ile buluşma, müzikal, oyun ve çizgi film gösterimlerine katılarak keyifli vakit geçirdi.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep ile Hasan Kalyoncu üniversiteleri işbirliğinde düzenlenen etkinlik, 30 Nisan'a kadar devam edecek.

- Yazar ve masal anlatıcılar çocuklarla buluşacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere, çocukların 23 Nisan'ı doya doya kutlamaları için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Depremin çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak istedikleri vurgulayan Tahmazoğlu, "Burada hem kitap fuarı hem de çocuklara yönelik etkinlikler hazırlandı. Etkinlikte 15 yazar ve masal anlatıcısı çocuklarımızla her gün birlikte olacak. Çocuklarımız, 70 yayınevinin çocuk kitaplarıyla buluşacak." dedi.

Tahmazoğlu, çocukların, etkinlik alanının önündeki şişme oyun platformlarında da gönüllerince eğlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın el becerisini geliştirmek için atölyeler açıldı. Etkinlikteki amacımız hem eğlendirmek hem de öğretim sağlamak. 23 Nisan bir gün, hızlı geçiyor ve gelmeyenler oluyor. Kentte 2 milyon nüfusumuz var. Biz de bir gündeki etkinlikleri, 8 güne yayarak çocuklarımız gönüllerince eğlenmesini istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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