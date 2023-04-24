Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayram tatilinde 2 bin 500 kişi ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 2 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, yıl boyunca yerli ve yabancı binlerce kişiyi konuk ediyor. Müze, başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok eşsiz eseri barındırmasıyla da ön plana çıkıyor.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek bölgeye gelen ziyaretçiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilemediği ancak tedbir amacıyla 74 gün kapalı kalan ve 20 Nisan'da yeniden kapılarını açan müzeyi gezmeyi tercih etti.

Bünyesindeki eser ve yapılarla ziyaretçilerini etkileyen müze, ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolcuğa çıkarıyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, müzenin bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Müzenin, konuklarını barındırdığı eserlerle etki altına aldığını belirten Çomak, şunları kaydetti:

"Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en büyük müzelerindendir. Müzemiz, 13 farklı renk skalasına ulaşan nadir mozaiklere sahip. Müzemizde, 'Çingene Kızı' başta olmak üzere Roma ve Yunan mitolojisine konu olan çok özel 3 boyutlu mozaikler bulunmaktadır. Müzemiz, tarih ve kültürseverlerin ilgisini çekiyor. Müzemizi bayram tatilinde 2 bin 500 ziyaretçi gezdi. Herkesi, özel mozaiklerimizi ve eserlerimizi görmeye müzeler şehri Gaziantep'e bekliyoruz."

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