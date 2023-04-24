Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı bayram tatilinde 51 bini aşkın ziyaretçi gezdi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde 51 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarede kurulan park, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvanı barındırıyor.

Hayvanat bahçesi, yüz ölçümü ve tür bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almasıyla dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinin yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirtti.

Hayvanat bahçesine tatilde çok sayıda ziyaretçinin geldiğini vurgulayan Özsöyler, "Bayram tatilinde çok yoğun mesai geçirdik. Birçok bölgeden parkımıza ziyaretler oldu. Parka ilgi çok yüksekti. Dünyaca bilinen parkımız, bayram tatilinde 51 bin 500 kişiyi ağırladı. 31 bin civarındaki ziyaretçimiz, gezilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

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