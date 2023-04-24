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Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtı

AA

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtı

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki seçim koordinasyon merkezini açtı.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve partililerle katıldığı açılıştaki konuşmasında, 14 Mayıs seçimine giderken milletin, milli iradenin ve özgürlüklerin yanında olmak için hareket edeceğini söyledi.

Nizip'ten başlayarak destan yazılacağını anlatan Gül, birlik ve kardeşliğin teminatının AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede millet sandığa gitse bu milletten hep rahatsız olan bir zihniyet vardı. O da vesayetçi ve darbeci bir zihniyet. İşte tüm bunlara son vermek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli işler yapıldı. Peki yaptığımız işler bitti mi? Hayır. Bu millettin refahı ve huzuru için daha fazla işler yapacağız, daha çok çalışacağız ve Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber kuracağız. Biz 85 milyon bir, beraber ve kardeş olacağız. Şimdi biz bu ülkenin geleceği ve daha güzel işlerle buluşması için gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi öbür tarafa baktığımızda selam verene bakanlık, yanlarına gelenlere cumhurbaşkanı yardımcılığı vererek ülkeyi yöneteceklerini sanıyorlar."

Muhalefetin "Recep Tayyip Erdoğan gitsin"den başka projelerinin olmadığını aktaran Gül, "Tayyip Erdoğan gitsin diye diye bunların ömürleri geçti ama bilmiyorlar ki bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaya devam edecektir ve yeniden Cumhurbaşkanı seçerek AK Parti'yi de güçlü bir şekilde parlamentoya gönderecektir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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