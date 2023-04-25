Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merada seçim çalışması yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki seçim çalışmaları kapsamında kırsaldaki merada koyunlarını otlatan vatandaşı ziyaret ederek, destek istedi.

Seçim çalışmaları kapsamında kırsal mahalleleri ziyaret eden Gül, Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Yoğuntaş Mahallesi'nde yol kenarında koyunlarını otlatan Mithat Bay'ı görünce, aracının durdurulmasını istedi.

Bay ile sohbet eden Gül, "14 Mayıs'ta hem oyunuzu istiyoruz, hem duanıza talibim. Biz hizmete devam edeceğiz. Rabbim milletimizin önünde başımızı eğdirmesin, milletimize hizmette daim kılsın. Cumhurbaşkanımıza desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.