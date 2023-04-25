Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merada seçim çalışması yaptı

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki seçim çalışmaları kapsamında kırsaldaki merada koyunlarını otlatan vatandaşı ziyaret ederek, destek istedi.
Seçim çalışmaları kapsamında kırsal mahalleleri ziyaret eden Gül, Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Yoğuntaş Mahallesi'nde yol kenarında koyunlarını otlatan Mithat Bay'ı görünce, aracının durdurulmasını istedi.
Bay ile sohbet eden Gül, "14 Mayıs'ta hem oyunuzu istiyoruz, hem duanıza talibim. Biz hizmete devam edeceğiz. Rabbim milletimizin önünde başımızı eğdirmesin, milletimize hizmette daim kılsın. Cumhurbaşkanımıza desteğini bekliyoruz." diye konuştu.