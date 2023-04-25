Gaziantep'te geliri depremzedelere bağışlanacak fotoğraf sergisi açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, geliri depremzedelere bağışlanacak, 16 ülkeden 63 fotoğrafın yer aldığı sergi açıldı.

Vali Yardımcısı Salih Altınok, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde düzenlenen, "Fotoğrafla Tek Yürek" sergisinin açılışında, çok paydaşlı ve çok katılımcı bir sergide yer almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yaşanan zor günlerde ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Altınoku, "Tabi bunun bir de rehabilitasyon süreci var. Bunun en güzel yöntemlerinden biri de sanat. Sanatın iyileştirici gücünü müşahede edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise asrın felaketinin yaşandığını vurgulayarak, "Bu felekat bize asrın dayanışmasını gösterdi. Biz de buradan hareketle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSDA) ile bu etkinliği düzenledik." diye konuştu.

Sergide, yurt içi ve yurt dışından anlamlı fotoğrafların yer aldığının altını çizen Yakar, "Depremde zarar gören insanlara katkı sunabilmek amacıyla düzenlediğimiz sergiden elde edilen gelir depremzedelere verilecek." ifadelerini kullandı.

GAFSAD Başkanı Yakup Yener de depremzedeler için bir şeyler yapabilme düşüncesiyle yola çıktıklarını ve 16 ülkeden 63 fotoğrafın yer aldığı sergiyi organize ettiklerini aktardı.

Serginin küratörü 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Beyhan Özdemir, dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı kentlerden sanatçıların katıldığı yardım sergisi organize ettiklerini, satılan her fotoğrafın, büyük adımın parçası olacağını kaydetti.

Sergi, 6 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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