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Gaziantep'te uçurtmalar, "primer immün yetmezliği" hastaları için havalandı

AA

Gaziantep'te uçurtmalar, "primer immün yetmezliği" hastaları için havalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası dolayısıyla uçurtma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğince (AİD), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Seyir Tepesi'nde organize edilen etkinliğe, GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalında tedavi gören, 50 primer immün yetmezliği hastası çocuk ve aileleri katıldı.

Çocukların ve ailelerinin uçurtma uçurduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası'na dikkat çekmek amacıyla zebra desenli dev uçurtma da havalandırıldı.

AİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, gazetecilere, primer immün yetmezliği hakkında farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Primer immün yetmezliğinin, nadir hastalıklar kapsamında olduğunu belirten Mungan, "Vaka sayıları artıkça, hastalığın sanıldığı kadar da nadir olmadığı yönünde görüşlerimiz yükselmektedir. Bu hastalığın, çocukluk çağının hastalığı olarak bilinmesine karşın son yıllarda klinik bulguların yetişkinlerde de ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

Mungan, primer immün yetmezliği tanısı almamış önemli sayıda yetişkin birey olduğunu da tahmin ettiklerini dile getirdi.

Primer immün yetmezliği hakkında bilgilendirme ve farkındalık oluşturulması gerektiğinin altını çizen Mungan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, diğer ülkelere göre 5 kat daha fazla bu hastalığın görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bunun de nedeni ne yazık ki akraba evliliğinin ülkemizde sık olmasıdır. Bizler bu hastalığa dikkati çekmek ve hastalığın önemli nedenlerinden akraba evliliği konusunda uyarıcı rol üstlenmek adına çok güzel bir uçurtma etkinliği düzenliyoruz. Hasta çocuklarımızla bir arada olarak, onları keyiflendirmek istedik."

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