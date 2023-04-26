Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Gaziantep'te iş insanlarıyla buluştu:

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GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'te iş insanlarıyla bir araya geldi.

Alpaslan, Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda, 6 Şubat'ta yaşanan büyük afetin 11 ili etkilediğini anımsatarak depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye'nin son 20 yılda birçok başarıya imza attığını belirten Alpaslan, "Depremin oluşturduğu büyük hasarı ve yaraları hızlıca sararak tekrardan bölgemizi, insanımızı normal hayata kavuşturacağız. Bu büyük afetin yıllarca acısını ve anısını yaşayacağız." dedi.

Alpaslan, Gaziantep ve bölgenin kültür turizmi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak bu yönde çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Dünyada ve Türkiye'deki turizm hareketlerine ilişkin bilgi veren Alpaslan, 20 yıl öncesine göre kültür seyahatlerinin arttığını ifade etti.

Alpaslan, dünyada 1 milyarı aşkın insanın kültür, inanç ve gastronomi amacıyla seyahat ettiğini anlatarak "Bölgemiz Mardin'den Hatay'a, Gaziantep'ten Adıyaman'a, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya kadar insanlık tarihinin başlandığı topraklar olduğu için kültür, tarih, gastronomi açısından olağanüstü potansiyeli olan zenginliğe sahip." diye konuştu.

Bölgenin bu potansiyelini daha da ortaya çıkartmak için çalıştıklarını vurgulayan Alpaslan, böylece turistleri bölgeye daha fazla çekeceklerini belirtti.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül ise istikrarın önemine dikkati çekerek istikrar sayesinde üretim ve yatırım olacağını vurguladı.

Toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Muhammed Hakan Tanrıöver de katıldı.

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