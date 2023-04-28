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Gaziantep'te "Travmatik Acil Durum Hastanesi"nin temeli atıldı

AA

Gaziantep'te "Travmatik Acil Durum Hastanesi"nin temeli atıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak "Travmatik Acil Durum Hastanesi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, hastanenin Organize Sanayi Bölgesi'ne hayırlı olmasını diledi.

Kentte birçok hastanenin inşaatının devam ettiğini aktaran Gül, "1,5 yıl içerisinde Gazianteplilerin hizmetine sunulmuş olacak. İşçisinden işverenine kadar Gaziantep daha yaşanabilir bir yer haline gelecek. Zamanla yarışıyoruz, insanın başına gelmeyince hastanenin ya da hizmetin kıymeti de anlaşılmıyor. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de pandemi döneminde hastanelerin öneminin anlaşıldığını belirtti.

Hastanenin temelinin atılmasının önemine işaret eden Şahin, "Bu temel herhangi bir temel değil. İşçi sağlığı için çok önemli bir temel. Allah kaza bela vermesin. Önce tedbir sonra tevekkül diyoruz. Bu hastaneyle daha sağlıklı bir OSB kuracağız." diye konuştu.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Türkiye'de istihdama yönelik önemli adımların atıldığını ifade etti.

OSB'de güzel bir eser ortaya konulacağını dile getiren Gül, "Allah, inşallah ihtiyaç göstermesin ama bunun burada varlığı bile iş adamımız, sanayicimiz için insana bir güven veriyor, Allah lazım etmesin. Sağlıklı nice güzel günlerde hep beraber buluşacağız." diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da hastanenin hayırlı olmasını temenni etti.

Dua okunmasının ardından temsili butona basılarak hastanenin temeli atıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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