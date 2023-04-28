Gaziantep'te çiftçilere malzeme ve yem dağıtımı gerçekleştirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiricilerine malzeme desteği, hayvan yetiştiricilerine ise yem desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arı Yetiştiriciler Birliğine kayıtlı 767 üyeye 767 maske, 767 körük ve 767 eldiven, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ise yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, toprak ve çiftçilerin önemli olduğunu belirtti.

Gıda güvenliği için çiftçinin önemli olduğunu aktaran Şahin, "Gaziantep modeli tamda budur, kardeşlik modelidir. Birlikte iş yapma modelidir. Toprağı alıp altına çevirme, yeşil altına çevirme modelidir. Bunu başaran bir irade var. Bunu başaran iradenin en büyüğü sizsiniz. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hepinizin emrindeyiz." ifadesini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de hükümetin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu kaydetti.

Gaziantep'te sulama projeleriyle sulanabilen alanların susuz kalmayacağını anlatan Gül, "Çiftçimiz, emekçimiz, eli nasırlı, gönlü, yüreği değerli engin değerli kardeşlerim, sizlerin bu emekleri ülkemizin bereketidir. Bu topraktan bereket fışkırtan sizin emekleriniz. Çiftçimizin yanında hükümetimiz her zaman yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Arı yetiştiriciliği yapan İbrahim Mercandağ ise verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.





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