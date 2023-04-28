Gaziantep'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı iddia edilen 6 şüpheliyi tespit etti.

Zanlıların ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 33 kilogram sentetik uyuşturucu, 6 cep telefonu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 lira ele geçirildi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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