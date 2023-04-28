Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, "Anadolu Buluşmaları" programına katıldı

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GAZİANTEP (AA) - Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Gaziantep'te "Anadolu Buluşmaları" programına katıldı.

Çelebi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Türkiye'de önemli görevleri yerine getirdiğini, parti olarak önemli hizmetler yaptıklarını anlattı.

İbrahim Çelebi, şöyle konuştu:

"Anavatan Partisi büyük bedeller ödedi. Anadolu coğrafyasının yaşadığı kaderi Anavatan Partisi yaşadı. Biz Anavatan Partisini kurduğumuzda sıradan bir binada kurduk, sonra iktidar olduk. Anadolu'nun yiğit insanları sayesinde partimizi tekrar ayağa kaldırdık. Anavatan Partisiyiz. Biz herhangi bir etnik, mezhep ve bölgesel yapıya dayandırılan bir parti değiliz. Tüm milletin fertlerine eşit hizmet götürme yarışında olmuş ender partilerden biriyiz. Bu misyondan da hiçbir zaman ayrılmadık."

Programa, partinin bazı il ve ilçe başkanları, milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

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