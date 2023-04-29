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TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutları projesinde 5 blok tamamlanıyor

AA

TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutları projesinde 5 blok tamamlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremlerin ardından Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başlatılan kalıcı konut projesinde 5 blokun kaba inşaatı hızla yükseliyor.

İlçenin Kırıkçalı Mahallesi'nde mart ayında temeli atılan 17 blok ve 399 daireden oluşan projede inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Projede 24 dairenin bulunduğu 1 bloğun kaba inşaatı tamamlanırken diğer 4 bloğun ise kaba inşaatında hummalı çalışma yürütülüyor.

Proje Koordinatörü Murat Ulusoy, AA muhabirine, bölgede yapılacak 399 konutun bir an önce tamamlanması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Kaba inşaatların yükseldiğini ve ekiplerin durmadan çalıştığını aktaran Ulusoy, "Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede toplamda 17 bina yapılacak. Kaba inşaatlarımız hızlı şekilde yükseliyor. Hali hazırda yapımı devam eden 5 bloğun kaba inşaatı 4 gün içinde bitirilecek." dedi.

- Kurban Bayramı'na kadar 17 blokta kaba inşaat bitecek

Ulusoy, ilçenin birçok yerinde TOKİ konutlarının yapıldığını belirtti.

Yapımı devam eden projelerin de kısa süre içinde tamamlanacağını anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'na kadar 17 bloğun kaba inşaatı, çatı ve duvarı bitmiş olacak. Diğer işler ise hızla devam edecek. Bir aksilik çıkmazsa ekim ayı gibi projemiz tamamlanır. Yapılan binalar çok güvenli. Tünel kalıp tekniği kullanılması binaları daha sağlam hale getiriyor ve vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla barınabilir. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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