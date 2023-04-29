Gaziantep'te billboardlardaki afişlere hakaret içerikli yazı yazan şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te billboardlardaki afişlere hakaret içerikli yazılar yazan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezindeki 18 ayrı billboarda asılı afişlere hakaret içerikli yazıların yazılması ve mala zarar verme olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.N.G, gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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