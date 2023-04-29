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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı destekleyecek." dedi.

Erbakan, Gaziantep'in Nizip ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere katılacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'ni, milli görüşü, 21 yıl aradan sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak için milletten oy istediklerini belirten Erbakan, "İnşallah milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı destekleyecek. İnşallah milletvekili seçimlerinde de milli görüşü Yeniden Refah Partimizi büyük bir oy patlamasıyla meclise gönderecek Allah'ın izniyle." diye konuştu.

TBMM'de vatandaşların refah seviyesini artırmak için çalışacaklarını dile getiren Erbakan, milli ve manevi değerlere uygun bir eğitim sistemi müfredatının olması için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Erbakan, daha sonra partisinin Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği aday tanıtım toplantısına katıldı.

CHP'yi, LGBT'yi savunduğu için eleştiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Yahu siz 28 Şubat'ta başörtülü hanımların başından başörtüsünü çekiyordunuz. O kişisel tercih değil miydi? O özgürlük değil miydi? O herkesin kendi hayatı değil miydi? Tıp fakültesini birincilikle bitiren doktor adayı başörtülü hanımefendiye, 'başörtülü olduğu için ödül törenine diploma törenine katılamazsın, kürsüye çıkamazsın' diyordunuz. Başörtüsüne gelince beş yaşında çocuğa Kur'an öğretmek isteyince, ne özgürlük var, ne kişisel tercihi var, ne insan hakkı var. Ama LGBT'ye gelince eşcinselliğe gelince, sapkınlığa gelince 'kişisel tercih, özgürlük, özel hayat, insan hakları'. İşte bunların gerçek yüzü. Bunlardan bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmez. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin, yeni nesillerimizin bu zihniyete, bu yapıya teslim edilmesine vesile olmamak adına biz Cumhur İttifakı'nda yer aldık."

- "Yeniden Refah Partisi olarak son derece stratejik bir karar aldık"

Millet İttifakı'nın seçim bildirgesini eleştiren Erbakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yine CHP'nin genel başkan yardımcısı geçen hafta Diyarbakır'da bir açıklama yaptı. Sayın Sezgin Tanrıkulu diyor ki, 'biz HDP'nin 2019'da yayınladığı 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul ettik ve ittifak protokolümüze bunu yerleştirdik'. Bu 11 maddelik HDP'nin tutum belgesinde 'daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerelden yönetim sistemine geçilmesi lazım' diyor. Ne demek bunun manası? Özerklik, eyalet sistemi demek. Allah vermesin sonra da uydurma bir referandumla o bölgenin kopartılması, Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Yedili masa 'bunu kabul ediyoruz, bunu ittifak protokolümüze koyuyoruz' diyor. O bölgenin bölünmesi, parçalanması, özerklik verilmesi kimin işine yarar? Kürt kardeşimin işine yaramaz. Bu büyük İsrail planının ekmeğine yağ sürmek demektir. Çünkü bunu isteyenler, Kürt kardeşimin refahı için, özgürlüğü için, huzuru, barışı için bunu istemiyor. 'İran'dan, Suriye'den, Irak'tan, Türkiye'den parçaları kopartacağım. En sonunda da o parçaları Büyük İsrail'e katacağım.' istiyorlar. 5 bin seneden beri yürüttükleri plan bu. Bunlar büyük İsrail planına hizmet etmek demek. Ve yedili masa bunu kabul ettik diyor. Bütün bu felaketlere müsaade etmemek için, bu karanlık zihniyete sahip 7'li masaya, bu ülkeyi, bu milleti, bu devleti teslim etmemek için Yeniden Refah Partisi olarak son derece stratejik bir karar aldık."

Erbakan, "Şu 7'li masanın destekçilerine bir bakın. PKK'nın yöneticileri, PYD'nin, YPG'nin yöneticileri, FETÖ'nün yöneticileri, LGBT lobileri, dış güçler, Yahudi mankenler, Londra'daki finansçılar. Şimdi bunlar Türkiye'nin, ülkenin bizim, milletimizin iyiliğini isterler mi? Bunlar eğer bir yeri destekliyorlarsa bizim ülkemiz için, milletimiz için onların karşısında durmamız gerekir. Onların karşısındaki yerde Cumhur İttifakı'dır, Yeniden Refah Partisi'dir. Bunlar 7'li masa değil 7'li maşa olmuşlar. Kimin maşası? PKK'nın, FETÖ'nün, dış güçlerin, LGBT lobilerinin maşası." ifadelerini kullandı.

Sandıktan Cumhurbaşkanının çıkacağını ifade eden Erbakan, "Aziz milletimiz, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye'nin bir maceraya, kaosa bir belirsizliğe sürüklenmesine müsaade etmeyecek, Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmeyecek, inançlı insanların inanç özgürlüğü alanında elde ettiği kazanımların kaybedilmesine müsaade etmeyecek. Türkiye'yi 7'li masanın karanlıklarına teslim etmeyeceklerdir ve inşallah 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıp, yeniden Refah Partimizi, Cumhur İttifakı'nı, Sayın Cumhurbaşkanımızı zaferle sandıklardan çıkaracaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Programa milletvekili adayları ve partililer katıldı.

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