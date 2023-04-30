YÖK Başkanı Özvar, TEKNOFEST'te Gaziantep Üniversitesinin standını ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) TEKNOFEST'te kurulan stantta öğrencilerle bir araya geldi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özvar, üniversitenin standını ziyaret ederek TEKNOFEST'e katılan öğrencilerle sohbet etti, bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özvar, GAÜN'ün akademik ve öğrenci kadrosuyla örnek olmaya devam edeceğini belirtti.

GAÜN'ün TEKNOFEST'te 60 takımla yarışmalara katılmasının önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Özvar, şunları kaydetti:

"Gaziantep Üniversitesi bölgenin en büyük üniversitelerden bir tanesi. Gaziantep Üniversitesinde sayısı 60'ı bulan öğrenci grubunun bu tür yarışmalara katılması üniversitedeki öğrencilerimizin kendilerine olan özgüveni göstermesi bakımından da önemlidir. Öğrencilerimizin bu tür yarışmalara katılıyor olmaları bizi heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Bu bakımdan öğrencilerimizin başarıları ve ortaya koymuş oldukları çabaları takdirle karşılıyoruz ve her birini ayrı ayrı tebrik ediyoruz."

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da ziyaretten dolayı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

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