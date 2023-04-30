Gaziantep'te devrilen otomobildeki çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sağanağın etkili olduğu kentte, Mehmet Anıl Patpat idaresindeki 27 KV 063 plakalı otomobil, Gaziantep Çevre Yolu'nun İbrahimli mevkisinde yol kenarına devrildi.

Araçta bulunan Patpat'ın 15 yaşındaki kardeşi Tuana Patpat olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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