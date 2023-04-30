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Eski Adalet Bakanı Gül, tünel temel atma töreninde konuştu:

AA

Eski Adalet Bakanı Gül, tünel temel atma töreninde konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, istikrar olan ülkelerde yatırımın olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin en önemli gücü, güçlü bir liderliktir, siyasi ve ekonomik istikrardır." dedi.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Şahinbey Belediyesince yaptırılacak yaklaşık 2,5 kilometrelik tünelin temel atma töreninde, AK Parti'nin eser siyaseti yaptığını söyledi.

"Milletin adamı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmetlere devam ettiklerini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim siyasetimizde millete efendilik değil, millete hizmetkar olmak var. Millete hizmet etme, milletin ihtiyaçlarını karşılayarak eserler ortaya koyma siyaseti var. Türkiye'deki muhalefetin bir eser yapma, taş üstüne taş koyma gibi bir derdi yok. Projeleri yok, vizyonları yok. Bu ülkede bir çivi bile çakmamışlar ama kalkıp Türkiye Yüzyılı'nın kurulmasının önünde engel olmak için her türlü yola başvuruyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya kararlıdır. 'Durmak yok yola devam' diyerek 14 Mayıs'ta yine yoluna devam edecektir."

Gül, Türkiye'de 20 yılda her alanda çok önemli hizmetler yapıldığına işaret etti.

Eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, adalette, emniyette, her alanda çok önemli hizmetler yapıldığını vurgulayan Gül, "1875 yataklı dev bir eser yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu milletimizin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yapıyoruz ve bu hizmetleri de hep beraber sürdüreceğiz. Türkiye'de bu hizmetlerin devamı için 14 Mayıs çok önemli. Şahinbey'in de bu desteği en güçlü bir şekilde vereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Yapılacak tünelin, yaklaşık 1 milyar liralık maliyeti olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Ben Şahinbey Belediye Başkanımıza hassaten tüm hemşehrilerimiz adına ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Yarım saatlik yolu bir dakikada buradan geçip, Şehreküstü'den çıkacağız. Bu hem yakıt tasarrufu, hem çevrenin daha fazla korunması ve sağlığımız için önemli, stresten korunmak için önemli. Her açıdan çok önemli bir hizmet ve sadece Şahinbey'i değil, Gaziantep'imizi rahatlatacak. Bunun gibi onlarca hizmet, çalışmalar devam ediyor. Belediyesiyle, hükümetiyle tüm bu başarıların mimarı istikrardır. Başımızdaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer bir ülkede istikrar varsa o ülkede yatırım olur, o ülkede istihdam olur, işsizlik azalır. Türkiye'nin en önemli gücü, güçlü bir liderliktir, siyasi ve ekonomik istikrardır. Eğer istikrarsızlık olursa huzur da bozulur, istihdam azalır, yatırım azalır."

Gül, AK Parti döneminde beraberliğin, kardeşliğin pekiştiğini vurgulayarak, "Eskiden vatandaşı ikiye ayırırlardı. 'Bu vatandaş benden, bu vatandaş makbul, bu vatandaş başörtülü, bu vatandaş Kürt, bu vatandaş dindar, bu vatandaş kenar mahalleli' dediler, ötekileştirdiler. 'Makbul değil' dediler, hep dayak attılar ama AK Parti'yle beraber, AK Parti siyasetiyle kardeşim nerede doğduysan, neye inanırsan, ne düşünürsen, ne giyersen, hangi dili konuşursan konuş, sen birinci sınıf vatandaşsın, bu ülkenin öz vatandaşısın diyerek, vatandaş ayrımını ortadan kaldırdık. Bizim için hiçbir ayrım yok. Neye inanırsa, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bin yıl bu topraklarda kıyamete kadar kardeş gibi yaşayacağız. İşte bu birliği koruyacağız. Huzurumuzu koruyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise projenin Gaziantep'in kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta tamamlanacağını dile getirerek, "Proje trafiği çok ciddi rahatlatacak, hava kirliliğini ortadan kaldıracak. Projeyle, yakıt tüketimi azalacak, zaman tasarrufu olacak. İnsanlarımız yolda geçirecekleri zamanı eşleriyle çocuklarıyla sevdikleriyle geçirecekler." dedi.

Temel atma törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekili adayları, partililer ve mahalle sakinleri de katıldı.

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