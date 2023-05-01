Gaziantep'te iş yerinde 3 silah ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinde 3 silah ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bir iş yeri ve araçta arama yaptı.

Ekipler aramada, iş yerinde kalaşnikof tüfek, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve 4 şarjör ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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