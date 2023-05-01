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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te iş yerinde 3 silah ele geçirildi

AA

Gaziantep'te iş yerinde 3 silah ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinde 3 silah ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bir iş yeri ve araçta arama yaptı.

Ekipler aramada, iş yerinde kalaşnikof tüfek, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve 4 şarjör ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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