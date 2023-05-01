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Eski Adalet Bakanı Gül, yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim töreninde konuştu:

AA

Eski Adalet Bakanı Gül, yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim töreninde konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depreme dirençli, güvenli ve huzurlu şehirler inşa edeceklerini belirterek, "Demokrasisi güçlü, özgürlüğü daha da sağlam, ekonomisi güçlü, ekmeği büyüten ve sözü güçlü, etkisi güçlü küresel liderliğe doğru ilerleyen Türkiye'yi kuracağız." dedi.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Kuzeyşehir'de yapımı tamamlanan 727 konutun anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, evlerin hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep'in sürekli büyüyen, gelişen, bölgenin ve ülkenin lider şehirlerinden biri olduğuna, kentin büyüdükçe taleplerin, sorunların da arttığına işaret eden Gül, en önemli sorunlardan birinin de konut olduğunu, sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 bin konut müjdesi verdiğini hatırlatan Gül, böylelikle hem konut almak isteyen vatandaşların daha uygun konuta ulaşacağını hem de kiraların düşmesini hedeflediklerini kaydetti.

TOKİ'nin yatay mimariyle güvenli konutlar inşa ettiğini belirten Gül, şunları aktardı:

"Son deprem gösterdi ki burada TOKİ'nin varlığı ülkemiz için önemli bir şart. Gördük ki TOKİ'de bir tane vatandaşımızın bile burnu kanamadı, hamdolsun. O yüzden depreme dirençli şehirler oluşturma konusunda gayretlerimizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde bu konudaki çabalarımızı yine kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İmar hukukunu Anayasal düzeye taşıyacağız. İmar affı gibi düzenlemeler getiren uygulamaları çıkaramayacağımıza dair anayasa hükmü getireceğiz. Anayasayı değiştireceğiz, hiçbir zaman imar affı gibi uygulamalar, kanuni düzenlemeler bundan sonra yapılamayacak. Bunu önümüzdeki dönem yapacağız. Vatandaşlarımız için, depreme dirençli şehirlerle, güvenli, huzurlu şehirlerle, demokrasisi güçlü, özgürlüğü daha da sağlam, ekonomisi güçlü, ekmeği büyüten ve sözü güçlü, etkisi güçlü küresel liderliğe doğru ilerleyen Türkiye'yi kuracağız."

Gül, Kuzeyşehir'de 500 yataklı hastane yapılacağı müjdesini vererek, "Tüm bunları nasıl yapıyoruz? Tüm bunları milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yapıyoruz. İşte 14 Mayıs'ta önümüzde bir seçim daha var. Bu hizmetlerin devamı için, istikrarın devamı için sizlerin çok güçlü desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde ev hanımlarının sigortalı olabileceğini, emekli maaşı alabileceğini, gençlere de kredi ve bazı kampanyalar verileceğini ifade eden Gül, maaş girmeyen ev kalmayacağını ekledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kuzeyşehir'de eğitim yatırımlarının 9'uncu ayda tamamlanmasıyla okul sorununun kalmayacağını belirterek, bölgenin her geçen gün değerinin artacağını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Kuzeyşehir'i dirençli şehir yaptıklarını, bu nedenle depremden sonra doğalgazın ilk bu bölgeye verildiğini, bu bölge için otobüs kartlarında aktarmada ücretsiz olan 1 saatlik sürenin 2 saate çıkarılacağını ve her çocuğa bisiklet verileceğini söyledi.

Şahin, Kuzeyşehir'de 130 bin metrekarelik alana havuz, çocuk kütüphanesi ve sosyal tesislerin yer aldığı millet bahçesi yapılacağını kaydetti.

Protokol üyeleri daha sonra, Şehitkamil Belediyesince yapılan, içerisinde pazar yeri, kütüphane, taziye evi, kurs merkezi ve dükkanların yer aldığı "Kuzeyşehir Ünite Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Programlara AK Parti milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

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