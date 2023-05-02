İpekyolu Kariyer Fuarı, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde açıldı

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, üniversiteli bir gencin iş ve meslek hayatıyla ilgili konuları mezun olduktan sonra düşünmeye başlamasının geç olduğunu belirterek, bu anlamda üniversiteye adım atıldığı andan itibaren bu bilincin gelişmesi gerektiğini bildirdi.

Atay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde ve 17 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen "İpekyolu Kariyer Fuarı"nın açılışındaki konuşmasında, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yetenek Yönetimi Modelini hayata geçirdiklerini ifade eden Atay, şöyle konuştu:

"Nedir yetenek yönetimi? Birincisi lisede üniversite puanıyla, 'Hangi üniversiteye gidebilirim, gideceğim bölüm bana ne kadar zamanda iş sağlayabilir, hangi sektörlerde çalışırım, ne kadar ücret alabilirim' gibi soruların somut verilerine ulaşabileceği bilgi sistemi. Bu sistemimiz Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki rehber öğretmenlerimiz tarafından kullanılıyor. Liselerimiz artık objektif mesleki rehberlik sağlayabilir duruma geldi. Daha sonra üniversiteye başladığınızda sizi 'Kariyer Merkezi' karşılıyor. Üniversite hayatının olmazsa olmazıdır. Üniversiteli gencin iş hayatıyla, meslek hayatıyla ilgili konuları mezun olduktan sonra düşünmeye başlaması çok geç. Üniversiteye adım attığı andan itibaren bu bilincin gelişmesi gerekiyor. Aksi taktirde biz mutlu, üreten, sürdürülebilir bir gelişme sağlayamayız. Gençlerin birey olarak, ne yapmak istediğini, neden yapmak istediğini, hangi işlerin sizin yetkinliğinizine uygun olduğunu, becerilerinizin olduğunun farkına varması gerekiyor. Biz de devlet olarak bunun araçlarını geliştiriyoruz."

Atay, "Yetenek Kapısı"nda 1 milyon 400 bini aşkın öğrenci veya mezunun gönüllü kayıt oluşturduğunu ve 10 bine yakın şirketin de bu sistemde olduğunu belirterek, "Şirketlerin iş, staj ve benzeri amaçlarla eleman aradığı ki sistemde şuanda 100'lerce açık iş ilanı var, senenin 365 günü dijital olarak gençlerin emrinde olan bir sistem. Bu organizasyonu yapabilmemizin en önemli koordinasyon araçlarının birisi de bu Yetenek Kapısı. Sadece Türkiye kullanmıyor, ürün bizim ama şuanda dünyada 100'den fazla ülkeden 2 bin 300'den fazla üniversiteden gencimiz bu sisteme kayıtlı." diye konuştu.

Ulusal Staj Programını 2020 yılında hayata geçirdiklerini ve ilk yıl 5 bin genci kamuda staj yaptırdıklarını aktaran Atay, ikinci yıl 45 bin, bu yıl ise 300 bin gence staj imkanı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Her genci eşit gördüklerini aktaran Atay, "Çünkü biz aristokratik bir mantıkla ya da çok parası olanların yönettiği bir ülke olmak istemiyoruz, zaten öyle de değiliz. Şu anda protokolün ön sıralarında oturan değerli devlet erkanının hemen hemen hepsi Anadolu'nun bir köşesinden bu makamlara gelmişlerdir. Yani bizim ülkemiz aslında liyakat dediğimiz sisteminin işlediği bir ülkedir. Bunu daha etkili, verimli, iyi işleyen, kapsayıcı bir hale getirmeye çalıştığımız için bu modern araçları geliştiriyoruz. Yani bizim ülkemizde bir yere gelmeniz için birinin bir yakını olmanız, aristokratik çevreden gelmeniz gerekmiyor. Bu ülkede çalışıyorsanız, gayret ediyorsanız, önünüze konulan fırsatları iyi değerlendiriyorsanız istediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

- Diğer konuşmacılar

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bir ülkenin en büyük sermayesinin gençler olduğunu ifade ederek, "Ülkenin sermayesi, gençlerin geleceğe dair umutları, ufukları ve vizyonlarıdır. Bizim bütün çalışmalarımızın merkezinde gençlerimiz için daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek, umutlu, bir gelecek için çalışıyoruz. Bu vizyonun başında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerimize verdiği önem, gençliğe yönelik yapmış olduğu yatırımlar ve gençlerle beraber yol yürüme aşkı var." dedi.

Gül, gelecek 5 yılda, 6 milyon istihdam sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise fuarların günümüz iş dünyasının zorlu rekabet koşullarında gençlere staj imkanı sağlama, potansiyellerini açığa çıkarma, yeteneklerinin farkına varma ve iş dünyasını yakından tanıma fırsatı sağladığını vurguladı.

Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer ilgililerin de katıldığı, Anadolu Ajansının da standının bulunduğu fuar, yarına kadar sürecek.

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