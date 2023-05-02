Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Seyrantepe Mahallesi'nde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan S.A, tutuklandı.





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