Gaziantep'te kumar operasyonunda 2 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kumar operasyonunda yakalanan 2 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Şehitkamil ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinde arama yapıldı.

Aramada kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Kumar oynarken yakalanan 2 kişiye para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

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