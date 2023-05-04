Gaziantep'te gençlik etkinlikleri düzenlenecek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 Mayıs'ta akrobasi şovu ve gençlik oyunlarının yer alacağı bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından istifa eden ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı olan Bünyamin Bozgeyik, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bozgeyit, burada yaptığı konuşmada, kentin spor turizminin odağı olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentin spor turizminden daha fazla pay almasını hedeflediklerini anlatan Bozgeyik, bu amaçla tesis, sportif alt yapı ve kamplar için pazarlama çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kentin spor turizmi açısından önemli potansiyele sahip olduğuna işaret eden Bozgeyik, şöyle devam etti:

"Bisiklet, dağ bisikleti, motosiklet, doğa yürüyüşü, hava sporları, su sporları, doğal gözlem turizmi, yayla turizmi, kamp, karavan turizmi, dağcılık gibi imkanlar kentte var. Spor Toto Teşkilat Başkanlığım süresince Gaziantep'imize kazandırdığımız tesislerimizle şehrimiz, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları yapabilecek kapasiteye sahip. Biz de konaklamadan yeme içme sektörüne, lojistik sektöründen ulaştırmaya, yerel ekonominin canlanmasına kadar çok sayıda faydası olan turizmi, özellikle de spor turizmini şehrimiz için hareketlendirmeye odaklanıyoruz."

Bozgeyik, kentte sporcu ve kulüplerin sayılarında önemli artış olduğuna işaret ederek, AK Parti ve spor camiasındaki tecrübelerini kente yansıtmayı arzuladığını dile getirdi.

Gaziantep'in genç nüfusa sahip olduğunu ve projelerle gençlere fayda sağlayacaklarını aktaran Bozgeyik, "Hafta sonu spor turizmi çerçevesinde gençler ve ailelerimizle vakit geçireceğimiz bir organizasyonumuz var. Sporun birleştirici gücünü, pozitif etkisini Festival Park'ta birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize, ülkemize yansıtmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en iyi motosiklet akrobasi pilotu, yeteneklerini sergileyecek. Ödüllü gençlik oyunları, yarışmalarla sporun ruhunu yansıtacağız. Çocuklarımıza da sürprizlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bozgeyik, 7 Mayıs'ta Festival Park'ta düzenlenecek organizasyonu kendi imkanlarıyla, sporcu ve kulüplerin desteğiyle yapacaklarını sözlerine ekledi.





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