Gaziantep'te elektrikli bisiklet çalan kişi kamera kayıtlarından yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Karagöz Mahallesi'nde elektrikli bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, bir kişinin yol kenarında bulunan elektrikli bisiklete binerek uzaklaştığını belirledi.

Zanlının çaldığı elektrikli bisikletle uzaklaştığı yöndeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.E.M. olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde şüphelinin yol kenarında bulunan elektrikli bisiklete bilerek uzaklaşması yer alıyor.

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