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Gaziantep FK, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek için TFF'ye başvurdu

AA

Gaziantep FK, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek için TFF'ye başvurdu

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu sezon ligden çekilen Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mücadele etmek için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve 11 ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.


- TFF'den ziyaret

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen, kulüp tesislerinde teknik sorumlu Erdal Güneş ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kırmızı-siyahlı kulübün Başkanı Memik Yılmaz, ülkenin ve Gaziantep'in zor günlerden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak adlandırılan bu süreç bizleri de derinden etkiledi. Ancak üzerimizdeki sorumluluk gereği çalışmalarımızı ve planlamamızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda sizlerin ziyareti bizler için çok önemli. Yeni sezonda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umut ediyorum ki bir daha böylesi üzücü olaylar yaşanmaz ve güzel yarınları hep birlikte yaşarız."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de kulübün, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek için başvurusunun alındığı ve yasal prosedürlerin bir an önce yerine getirileceğini belirtti.

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