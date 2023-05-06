Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde otomobilden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen B.K, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, şüphelinin otomobilin bagajını açtığı ve bazı eşyaları aldığı görülüyor.

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