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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

AA

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Mevlana Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkından motosiklet çalan M.S.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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