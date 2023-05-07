Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi çeyrek final

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GAZİANTEP (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi çeyrek finalinde, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında evinde konuk ettiği Beşiktaş Vodafone takımını yenen 3-0 yenen ALG Spor, yarı finale yükseldi.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan ALG Spor oyuncusu Kezban Tog, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk yarı 35. dakikada Ruth ile 45+5. dakikada Arzu Karabulut'un golleriyle 2-0 ALG Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 90+3. dakikada Rose Bella ile bulduğu golle müsabakayı 3-0 kazandı.

ALG Spor, yarı finale yükseldi.



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