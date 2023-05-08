Depremzede çocuk şefler "iyileştiren pizza" için iş başı yaptı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, İslahiye'de depremzede çocuklara pizza yapım aşamalarını uygulamalı öğretti.

İlçedeki konteyner kentte oluşturulan alanda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 300 depremzede çocukla birlikte pizza yaptı.

"İyileştiren pizza" adını verdikleri pizzayı yapmak için mutfağa giren çocuklar, pizzanın hamurundan pişirmesine kadar bütün aşamalarını uygulamalı öğrendi.

Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erdal Bay, AA muhabirine, birçok kesimin depremlerden etkilendiğini söyledi.

Depremlerden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik yapmak için ilçeye geldiklerini aktaran Bay, "Sanatın iyileştirici gücünü çocuklara göstermek istedik. Çocuklar öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte kendi pizzalarını yaptılar. Birçok kişi burada görev yaptı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konteyner kentte kalan 10 yaşındaki Emir Anıl Gören de ilk defa pizza yaptığını belirtti.

Pizza etkinliğinin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Bay, "Arkadaşlarımızla birlikte gruplar halinde pizza yapıyoruz. Hamurun üstüne malzemeleri koyuyoruz. Ben de pizza yaptım. Pizza pişince jüri tadına bakacak. Eğlenceli, güzel oldu. Çok eğlendim." diye konuştu.

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