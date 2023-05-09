Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Konak Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 35 fişek, 30 şarjör, muhtelif silah parçaları ile silah çevirmede kullanılan malzeme ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.S, C.D. ve B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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