Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ş.P'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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