"Genç Gaziantep" uygulamasını indiren Üniversite öğrencilerine hediye verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Genç Gaziantep" uygulamasının birinci yılına özel üye olan 33 bin kişiye çanta ve spor ayakkabı hediye etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, yazılı açıklamasında, uygulama üzerinden üniversite öğrencilerine çeşitli ödül ve hediyeler verildiğini belirtti.

Uygulamanın 335 bin kez indirildiğini aktaran Efiloğlu, "Başkanımız Fatma Şahin'in müjdeleri bununla da sınırlı kalmıyor. Genç Gaziantep uygulamasına üye olup müracaat eden 100 bin gence de bisiklet hediye edecek." ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencisi Gizem Akdağ da uygulamayı aktif olarak kullandığını ifade etti.

Akdağ, uygulamayı beğendiğini ve aktif olarak kullandığını kaydetti.

Üniversite öğrencisi Sinem Ekiciler de uygulamayı beğendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.