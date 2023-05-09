Gaziantep'te seçim çalışmalarında çıkan kavgada havaya ateş eden meclis üyesi gözaltına alındı

Oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kentteki bir AVM önünde seçim çalışmaları yürüten bir grup AK Parti ve CHP'li arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A, tabancayla havaya bir el ateş etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, Ersin A'yı gözaltına aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.