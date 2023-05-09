Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Gaziantep'te konser verdi

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Gaziantep'te "Misafirin Var Gaziantep" temalı konser verdi.



Kentteki bir otelin konferans salonunda sahne alan koro, depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına şarkı ve türküler seslendirdi.

Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi.

Konser, depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'nin Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenciler için okunan "Mağusa Limanı" adlı şarkıyla başladı.

Organizasyonun proje koordinatörü Mustafa Büyükuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, konsere gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Salonun dolu olduğunu ve konsere gelemeyen vatandaşlar için ikincisini planladıklarını belirten Büyükuncu, "Salonda yaklaşık 1500 kişi var. İçeriye alamadığımız izleyiciler var. En kısa zamanda ikincisini gerçekleştireceğiz. Ülkenin sahip çıkması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Gaziantep olarak bunun meşalesini yaktık, herkesten destek bekliyoruz." dedi.

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