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GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te seçim çalışmalarında çıkan kavgada havaya ateş eden meclis üyesi gözaltına alındı

AA

GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te seçim çalışmalarında çıkan kavgada havaya ateş eden meclis üyesi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada 5 kişi darp sonucu yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kentteki bir AVM önünde seçim çalışmaları yürüten bir grup AK Parti ve CHP'li arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A, tabancayla havaya bir el ateş etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, Ersin A'yı gözaltına aldı.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, olayın yaşandığı bölgeye gelerek partilerle görüştü.

Gül, gazetecilere, partililerinin bölgede 1 aya yakın süredir stant kurarak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Çalışmaların demokrasi şöleni içerisinde yapıldığını ifade eden Gül, "Bugün yapılan bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır, şiddetle kınıyorum. Yaralı arkadaşlarımız var." dedi.

Taşlı, sopalı saldırıda kentin merkezi bölgesinde silahın çekildiğini vurgulayan Gül, hukuk mercilerinin tarafsız ve bağımsız şekilde gereğini yapacağını dile getirdi.

Gül, şunları kaydetti:

"Demokrasimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize yapılan bu saldırının hesabını Gaziantep soracaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıkta bu anlamda, demokrasiye, gençlere yapılan saldırının en güçlü bir şekilde cevabını Gaziantepli hemşerilerimiz verecektir. Gaziantep bir huzur şehridir, birliğin beraberliğin şehridir, Biz bu seçimin birlik, beraberlik, huzur içerisinde geçmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyeti sunacağız."

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu, sağduyu çağrısı yapıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Yaralıları ziyaret eden Gül, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefon görüşmesi sağladı.

Görüşmede yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yaralılara Allah'tan şifa diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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