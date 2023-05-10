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Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

AA

Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidanlık ve Serinevler mahallerinde iki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Y.K. ve Y.O'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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