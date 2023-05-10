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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar" temalı fotoğraf sergisi açılacak.

SANKO'dan yapılan açıklamaya göre, yazar ve fotoğraf sanatçısı Güven Baykan'ın "Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar" temalı fotoğraf sergisinde 30 fotoğrafı sanatseverlerle buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güven Baykan, renkli fotoğraflara göre siyah beyaz fotoğrafların duyguları daha da öne plana çıkardığını belirtti.

Baykan, fotoğrafın dünyanın her yerinde anlaşıldığını, sanatçının fotoğrafla ne anlatmak istediğinin önemli olduğunu kaydetti.

Sergi, 12 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da SANKO Park Alışveriş Merkezi'nde ziyarete açılacak.

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