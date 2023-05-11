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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te belediye çalışanlarına trafik ve ilk yardım eğitimi verildi

AA

Gaziantep'te belediye çalışanlarına trafik ve ilk yardım eğitimi verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına trafik ve ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca trafik kurallarına dikkati çekmek, ilk yardımın önemini vurgulamak ve kazaları en aza indirebilmek için eğitim programı düzenlendi.

Programda, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Tayfun Koçak ve Havva Orhan eğitim verdi.

Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, trafik terörünün yaralanma ve can kaybına yol açtığını belirti.

İlk yardımın önemine işaret eden Tolay, "İlk yardım konusunda başınıza bir şey geldiğinde nereye nasıl ne şekilde en kısa ulaşmanız gerekiyor onu bilmek gerekiyor. Trafik kanunu gereği araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım çantası da mutlaka evde de bulunmalı." ifadelerini kullandı.

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