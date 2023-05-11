Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.



Ekipler, geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemesi, yakalanan şüphelilerin emniyete götürülmesi yer aldı.

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