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Eski Adalet Bakanı Gül, tekerlekli sandalye dağıtım töreninde konuştu:

AA

Eski Adalet Bakanı Gül, tekerlekli sandalye dağıtım töreninde konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, demokrasinin önündeki en büyük engelin vesayet zihniyeti olduğunu belirterek, "Demokrasinin, millet iradesinin önündeki her türlü engelleri kaldırdık, kaldırmaya çalıştık ve mücadele ettik." dedi.

Gül, Şahinbey Belediyesince düzenlenen, 91 akülü-manuel tekerlekli sandalye dağıtım törenindeki konuşmasında, AK Parti'nin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı merkeze alan siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Gül, "Milletimizle beraber inşa ettiğimiz bu eserler bizim için en kıymetli amaç. Siyasetimizin amacında milletimizin duası, Allah'ın rızası var. Engelli kardeşlerimiz için yapılan bu destekler çok önemli. Hepimiz engelli olabiliriz, empati çok kıymetli. Bu nedenle engellilerin elinden tutacak her türlü imkanlar, gerek yerel yönetim gerek hükümet olarak her zaman onların yanındayız. Engelleri ortadan kaldırmak bizim vazifemiz. Buna öncülük eden Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gül, vesayet zihniyetiyle mücadele ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Sosyal devlet olmanın gereği sadece kağıt üstündeydi ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidarıyla beraber Türkiye’de engelli, bakıma muhtaç büyüklerimize her türlü imkanı veren hizmetleri hayata geçirdik, onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Türkiye, dünyada sosyal devlet anlamında model olmuştur. Önümüzdeki dönemde de engelli kardeşlerimizin inşallah yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Sadece bireysel hayatta değil, demokrasinin önündeki engelleri de kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz. Demokrasiyi engelleyen en büyük engel vesayet zihniyetidir. Demokrasinin, millet iradesinin önündeki her türlü engelleri kaldırdık, kaldırmaya çalıştık ve mücadele ettik. Mücadelemizi sürdüreceğiz."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da göreve geldikleri günden beri engellilerin yanında olduklarını belirterek, dağıtılan tekerlekli sandalye sayısının bugün itibarıyla 3 bin 300'ü aştığını aktardı.

Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Karaoğlan tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirilen törende, 91 tekerlekli sandalye engellilere dağıtıldı.

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