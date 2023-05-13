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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AA

Gaziantep'te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yapan E.Ö'yü yakaladı, çalıntı malzemeleri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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