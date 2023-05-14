Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te oyunu kullandı:

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, "Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kuruluşu için çok önemli bir gün. Bugün inanıyoruz ki 14 Mayıs 2023 tarihi Türkiye Yüzyılı'nın doğum günü olacaktır." dedi.

Abdulhamit Gül, Şehitkamil ilçesindeki Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda 1250 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Gül, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, sandığı "demokrasinin namusu" olarak gördüklerini söyledi.

En doğru sözü milletin sandıkta vereceğini ifade eden Gül, "Şu anda milletimizin hakemliğine müracaat ettik. Milletimiz hakemliğini en güzel şekilde yapacaktır. Sonuç her halükarda demokrasinin kazanımıyla sonuçlanacaktır." diye konuştu.

- "Milletimizin verdiği her karar başımız üstüne"

Gül, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kuruluşu için çok önemli bir gün. Bugün inanıyoruz ki 14 Mayıs 2023 tarihi Türkiye Yüzyılı'nın doğum günü olacaktır. Ülkemizin, milletimizin, demokrasimizin, özgürlüklerin yüzyılı olmasını temenni ediyoruz. Huzur içerisinde ve çok güzel seçim günü geçmesini diliyorum. Seçimimizin sonuçları demokrasi için hayırlı olsun. Milletimizin verdiği her karar başımız üstüne. Seçim sonuçları umarız Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı kuracağımız bir netice olur."

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