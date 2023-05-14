Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis valileri oylarını kullandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis valileri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, oy kullanacağı Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesine eşi Gülden Gül ile gelerek, 1427 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından okulda gazetecilere değerlendirmede bulunan Vali Gül, seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini söyledi.

Vatandaşlık görevlerini yapmak için sandığa geldiklerini aktaran Gül, "Vatandaşlarımız tercihlerini özgür iradeleriyle sandığa yansıtıyorlar. Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık. Şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Görev yapan başta mesai arkadaşlarımız olmak üzere bütün siyasi partilere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise oyunu Rasime Polat İlkokulunda kullandı.

Ayhan, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Seçim süresince görevli tüm güvenlik güçlerimize, sandık görevlilerimize hayırlı vazifeler diliyorum. Demokratik olgunluk içinde tamamlayacağımız seçim süreci, ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk de eşi Nurdan Soytürk ile sandık başına giderek oyunu kullandı.

Vali Soytürk, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yunus Emre İlkokulu 1079 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Soytürk, sandık görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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